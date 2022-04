Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a decis sa recurga la cea mai mare eliberare de petrol din rezervele strategice, ca raspuns la cresterea preturilor la energie in contextul razboiului din Ucraina, a anuntat joi Casa Alba. O cantitate de 180 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale SUA…

- Presedintele american Joe Biden va discuta marti, prin videoconferinta, cu liderii din Franta, Regatul Unit, Germania si Italia despre razboiul din Ucraina, a anuntat Casa Alba, citata de AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele american Joe Biden va vizita vineri orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat joi Casa Alba, transmite vineri AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si cel al Chinei, Xi Jinping, vor discuta, vineri, despre invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unei declaratii transmise de Casa Alba, citata de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele american Joe Biden a autorizat sambata deblocarea a 200 de milioane de dolari reprezentand arme si alte tipuri de asistenta pentru Ucraina, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat marti ca SUA vor debloca 30 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice pentru a stabiliza piata dupa invazia Rusiei in Ucraina, transmite France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joe Biden va organiza, luni, o noua runda de consultari cu partenerii si aliatii occidentali pentru a discuta despre situatia din Ucraina si raspunsul lor coordonat, anunta Casa Alba, citata de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele american Joe Biden a convocat joi dimineața o reuniune a Consiliului Național de Securitate in Sala de Situații pentru a discuta ultimele evoluții din Ucraina, a declarat un oficial de la Casa Alba, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…