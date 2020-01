Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus joi sancțiuni asupra ministrului Apararii cubanez, acuzându-l de încalcari ale drepturilor omului și de susținerea guvernului socialist venezuelean al lui Nicolas Maduro, a anunțat Secretarul de Stat American, Mike Pompeo, potrivit Reuters.Washingtonul a decis…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a condamnat miercuri comportamentul Washingtonului in raport cu cetațenii ruși, acuzandu-l de „vanarea” acestora și a lansat un „protest diplomatic”, dupa ce Israelul a extradat un hacker rus americanilor, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.roReacția…

- ​Oportunitatea de a progresa în discuțiile cu Statele Unite se diminueaza, a declarat vineri un diplomat nord-coreean, adaugâng ca Phenianul se așteapta la pași reciproci din partea Washingtonului, relateaza Reuters, citat de Mediafax.„Am oferit Statelor Unite suficient timp…

- Un tribunal din New York a atribuit oficial Statelor Unite proprietatea unui cargou nord-coreean confiscat in mai si acuzat de incalcarea sanctiunilor internationale, a anuntat Departamentul de Justitie al SUA, relateaza marti France Presse.

- Producatorul american de petrol Chevron a declarat ca este optimist cu privire la menținerea prezenței in Venezuela, in ciuda sancțiunilor americane asupra țarii și asupra companiei de stat PDVSA, demers care face parte din efortul Washingtonului de a-l demite pe Nicolas Maduro, transmite Reuters,…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson l-a indemnat miercuri pe presedintele american Donald Trump sa reconsidere decizia Statelor Unite de a-i permite sotiei unui diplomat american sa se foloseasca de imunitatea diplomatica dupa ce a fost implicata intr-un accident mortal in Marea Britanie, parasind…

- Administratia kurda ar putea lansa discutii cu Damascul si Moscova, cu scopul de a asigura securitatea regiunii in fata unei ofensive turce, in cazul in care fortele americane evacueaza in totalitate zona de frontiera, a avertizat marti un oficial kurd sirian de rang inalt, iar Guvernul sirian i-a indemnat…

- Luni, presedintele american Donald Trump a luat decizia de a retrage cei aproximativ 1.000 de soldati americani din nordul Siriei, atragand numeroase critici potrivit carora „si-a injughiat pe la spate aliatii kurzi din „Unitațile de Aparare a Poporului (YPG)”. Ca urmare a criticilor, tot luni, Donald…