- "Presedintele Biden a precizat clar ca Statele Unite si aliatii sai vor raspunde energic daca Rusia va invada Ucraina", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, intr-un comunicat.Psaki a mai spus ca presedintele Biden si-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice, inclusiv pentru…

- Preturile alimentelor si altor bunuri cresc in cel mai rapid ritm din 1982, potrivit datelor publicate de Departamentul Muncii saptamana trecuta, provocand dificultati politice pentru administratia presedintelui Joe Biden si cimentand asteptarile ca Rezerva Federala (Fed) sa majoreze ratele dobanzilor…

- Prețurile de consum din Statele Unite au crescut în noiembrie într-un ritm fara precedent în aproape 40 de ani, o complicație suplimentara pentru Joe Biden, care a promis ca va inversa cursul inflației în timp ce se lupta sa obțina aprobarea planului sau gigant din domeniul social…

- Est-europenii strang cureaua de Craciun pe masura ce efectele inflației se fac simțite tot mai mult: prețurile cresc cu cea mai mare viteza din ultimii 10 ani, potrivit unei analize Reuters. In București, prețul unui brad de impodobit a ajuns și cu 30% mai mare.

- Turk a mai spus, intr-un interviu video pentru conferinta Reuters Next, ca si alte tari consumatoare care au convenit sa elibereze rezerve strategice de comun acord cu Statele Unite pentru a tempera preturile si-ar putea ajusta calendarul daca va fi necesar. ”Cred ca fiecare tara va lua decizii in…

- Preturile petrolului au urcat luni la noi maxime multianuale, din cauza ofertei limitate la nivel global si a cererii mari din Statele Unite si alte regiuni ale lumii, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a atins un maxim al sedintei de 86,70 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins…

- Yellen a spus, intr-un interviu acordat CNN, ca planul de cheltuieli pentru infrastructura interna al presedintelui Joe Biden si pachetele Build Back Better vor fi alocate in urmatorii 10 ani, dar ea nu a spus daca acest lucru ar exacerba inflatia. “Nu cred ca suntem pe punctul de a pierde controlul…

- Aceasta data precisa era astetata. ”Noua politica a calatoriilor in Statele Unite, care cere vaccinarea calatorilor straini in America, intra in vgoare 8 noiembrie”, a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter un purtator de cuvant al Casei Albe, Kevin Munoz. Acest anunt si aceasta data sunt valabile…