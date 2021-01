Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Pakistanului a decis joi eliberarea lui Ahmed Omar Saeed Sheikh, condamnat ca organizator al rapirii si asasinarii jurnalistului american Daniel Pearl in 2002, transmite dpa potrivit Agerpres. Instanta suprema a mentinut decizia unui tribunal provincial si a ordonat eliberarea lui…

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…

- Statele Unite se afla intr-o concurenta serioasa cu China, iar presedintele Joe Biden doreste sa abordeze relatiile cu Beijingul ”cu rabdare”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, citata de Reuters. ”Incepem cu o abordare de rabdare in ceea ce priveste relatia noastra…

- Presedintele Joe Biden intentioneaza sa reinnoiasca luni restrictiile de calatorie in SUA pentru persoanele care nu au cetatenie americana si care s-au deplasat recent in Marea Britanie, Uniunea Europeana si Brazilia, potrivit Agerpres . Afla care sunt noile restricții de calatorie in SUA: Presedintele…

- Presedintele american, Joe Biden, a propus joi prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie si pe care Donald Trump nu a reusit sa il prelungeasca, afisand in acelasi timp fermitate in fata…

- Presedintele american Joe Biden va discuta vineri telefonic cu premierul canadian Justin Trudeau, acesta urmand sa fie primul sau dialog cu un lider strain in calitate de sef al statului, conform anuntului facut de purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza joi AFP. Cei…

- Joe Biden și Mike Pence se vor vaccina impotriva coronavirusului in mod public. Masura a fost luata pentru a servi drept un exemplu pentru toți cetațenii americani. Președintele ales al SUA a declarat ca medicul Anthony Fauci i-a recomandat sa se imunizeze cat mai curand posibil, insa acesta nu a dorit…

- Curtea Suprema a Slovaciei l-a condamnat miercuri pe fostul militar Miroslav Marcek, autorul asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, la 25 de ani de inchisoare, transmit DPA si EFE. Decizia este definitiva, a declarat purtatoarea de cuvant a instantei supreme slovace, Alexandra…