Statele Unite impun noi sancţiuni Rusiei care vizează importurile de aur rusesc şi industria de apărare Departamentul de Trezorerie al SUA a anuntat ca a impus sanctiuni asupra a 70 de entitati, dintre care multe sunt esentiale pentru baza industriala de aparare a Rusiei, precum si impotriva a 29 de persoane, intr-un efort de a impiedica capacitatea Rusiei de a dezvolta si desfasura arme si tehnologie. Decizia SUA ingheata toate bunurile americane ale entitatilor vizate si, in general, interzice americanilor sa se ocupe de ele. ”Luarea in vizor a industriei de aparare a Rusiei va afecta capacitatile lui Putin si va impiedica si mai mult razboiul sau impotriva Ucrainei, care a fost deja afectata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are banii necesari pentru a face plata de 100 de milioane de dolari și este dispusa sa ii achite, dar sancțiunile au facut imposibila transmiterea sumei catre creditorii internaționali. Prin urmare, ministrul rus de Finanțe a subliniat ca folosirea etichetei de „stat in incapacitate de plata”…

- Polonia si Ucraina cresc productia de carbune energetic, cel mai poluant combustibil fosil. Aceștia se pregatesc pentru lunile de iarna, in timp ce Europa se confrunta cu o criza de securitate energetica exacerbata de razboiul din Ucraina. Utilizarea carbunelui energetic drept combustibil pentru centralele…

- Președintele american Joe Biden a anunțat o asistența suplimentara de securitate pentru Ucraina intr-o serie de declarații de la Casa Alba, precum și ca va interzice navele rusești din porturile americane. „Astazi, anunț 800 de milioane de dolari pentru a spori și mai mult capacitatea Ucrainei de a…

- Cand ne gandim la razboiul modern, ne gandim la soldați, tancuri și rachete. Dar mai important decat oricare dintre acestea este banalul camion, de care armatele au nevoie pentru a transporta soldații pe linia frontului, pentru a aduce muniție pentru tancuri și pentru a transporta rachete. Iar armata…

- Un fost președinte al Lituaniei, Vytautas Landsbergis, ii considera pe cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și pe președintele Frank-Walter Steinmeier complici la crimele din Ucraina, scrie Der Spiegel. Intre 1990 și 1992, el a fost șeful statului lituanian, de la momentul declararii independenței la…

- "Nu pot tolera nicio indecizie dupa tot ce ni s-a intamplat", a declarat Zelenski in discursul sau rostit in format de videoconferinta in fata parlamentarilor irlandezi, relateaza EFE, prelaut de Agerpres."In timp ce lumea intreaga este la curent cu crimele comise impotriva poporului nostru, trebuie…

- Masura, luata luni seara, impiedica Kremlinul sa plateasca detinatorilor datoriilor sale suverane cu rezervele de peste 600 de milioane de dolari detinute la institutiile financiare americane si are ca scop sa forteze Rusia fie sa-si foloseasca mai mult din propriile rezerve in dolari, fie sa accepte…

- Compania rusa de stat specializata in domeniul nuclear, Rosatom, asigura alimentarea a doua centrale nucleare din Elveția. Acea legatura comerciala este acum atent analizata, deoarece lumea occidentala pune presiune financiara asupra Rusiei pentru a opri agresiunea militara impotriva Ucrainei. Compania…