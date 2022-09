Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite "iau in serios" amenintarea lui Vladimir Putin de a recurge la arma nucleara in Razboiul rus din Ucraina, anunta miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care ameninta cu "consecinte grave" in cazul in care presedintele rus trece la fapte, relateaza AFP. "Aceasta este o retorica iresponsabila…

- In cadrul unei conferințe internaționale pe probleme de securitate, ministrul rus al Apararii și, in același timp, mana dreapta a liderului rus, a declarat intențiile pe care le are țara sa in raport cu un posibil atac nuclear in Ucraina, avand in vedere tensiunile care au loc in jurul centralei nucleare…

- Statele Unite au impus marți noi sancțiuni Rusiei, vizand-o pe Alina Kabaeva, o fosta gimnasta olimpica pe care Trezoreria americana a descris-o ca avand o relație stransa cu președintele Vladimir Putin, și companii ruse, ca parte a celui mai recent raspuns al Washingtonului la razboiul din Ucraina.…

- Șeful Organizației Națiunilor Unite (ONU) a avertizat ca lumea este la un pas de „anihilarea nucleara” și ca se confrunta cu pericole care nu au mai fost vazute de la Razboiul Rece incoace. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca „omenirea se afla la un pas de anihilare nucleara”,…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, susține ca „pana in acest moment, in linii generale Rusia inca nimic serios nu a inceput in Ucraina” și ca se merge spre faptul ca Occidentul „vrea sa lupte pana la ultimul ucrainean” impotriva Moscovei. Declarațiile au fost facute astazi, in cadrul intrevederii…