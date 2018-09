Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite analizeaza posibilitatea mentinerii unei prezente militare permanente in Polonia, a declarat marti seara presedintele SUA, Donald Trump, in contextul intrevederii cu omologul sau polonez, Andrzej Duda.Polonia a cerut in mod repetat prezenta militara americana cu statut permanent,…

- Vicepreședintele american Mike Pence a anunțat joi crearea unei “Forțe a spațiului”, dorita de Donald Trump, care vrea in acest fel sa se asigure ca Statele Unite “domina spațiul”, potrivit Rador.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Cristian Maior, a sustinut ideea gazduirii de catre tara noastra a unei prezente americane permanente, subliniind intr-un interviu acordat luni publicatiei...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca tara sa va atinge in anul 2024 tinta convenita de NATO de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare, coeziunea in interiorul Aliantei fiind posibila, in opinia sa, doar daca povara financiara este impartita 'echitabil', transmite Reuters,…

- Kremlinul a reiterat marti criticile la adresa expansiunii catre Est a NATO, considerand alianta militara ca un ”produs al Razboiului Rece” al carui scop este ”confruntarea” cu Rusia, dar asigurand ca nu doreste sa se amestece in summitul ei de la Bruxelles, relateaza France Presse si dpa, informeaza…

- SUA vor prezenta curand Coreei de Nord un calendar cu ”cerințe specifice” pentru Phenian, dupa acordul semnat la summitul istoric dintre Donald Trump și Kim Jong-un, a spus un inalt oficial american din domeniul apararii. Oficialul, care a discutat cu un mic grup de reporteri inainte de turneul asiatic…