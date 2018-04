Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a explicat azi de ce Statele Unite ale Americii iși muta așa repede ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. El a raspuns curiozitați jurnaliștilor chiar in timpul conferinței de presa alaturi de cancelarul german Angela Merkel aflata in vizita in America. Președintele…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre declaratia lui Liviu Dragnea, liderul PSD, despre posibila mutare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Șeful PSD Liviu Dragnea a anunțat la Antena 3 ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Dragnea spune ca Romania este al doilea stat care face acest anunț dupa Statele Unite ale…

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…