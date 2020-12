Statele Unite, foarte aproape de autorizarea vaccinului anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech Un comitet de experti independenti a votat joi favorabil pentru a recomanda Agentiei americane pentru Medicamente (FDA) sa autorizeze in Statele Unite un prim vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat dePfizer / BioNTech, informeaza AFP. Se asteapta ca acordul oficial sa fie dat in urmatoarele zile, iar vaccinarea sa inceapa saptamana viitoare. In timpul unui exercitiu de transparenta fara precedent in lume, difuzat timp de cateva ore pe internet, in jur de douazeci de cercetatori membri ai acestui comitet consultativ au discutat despre datele privind siguranta si eficacitatea vaccinului si i-au intrebat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

