Statele Unite fac o excepție de la sancțiunile impuse Iranului pentru a permite un schimb de deținuți Statele Unite au implementat o derogare de la sanctiuni pentru a permite transferul a sase miliarde de dolari - fonduri iraniene - din Coreea de Sud in Qatar - un demers necesar pentru realizarea unui schimb de detinuti cu Iranul, conform unui document care a ajuns luni in posesia agentiei de presa Reuters, citata de Rador. Acordul in linii mari dintre SUA si Iran, potrivit caruia Iranul va elibera cinci cetateni americani in schimbul transferului acestor fonduri si al eliberarii a cinci iranieni aflati in arest in SUA, a fost anuntat la 10 august. Conform documentului Departamentului de Stat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

