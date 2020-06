Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui american Donald Trump i-a cerut joi Curtii Supreme a SUA sa anuleze legislatia Obamacare care, introdusa de fostul presedinte Barack Obama, a adaugat milioane de americani la 'plasa de siguranta' a sistemului de sanatate al tarii, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat joi decizii ”oribile” si ”orientate politic” ale Curtii Supreme a Statelor Unite, care i-a aplicat doua lovituri in in cateva zile in dosare diferite, relateaza AFP. Prin hotararea cu privire la drepturile salariatilor gay si transgen si la statutul a…

- Curtea Suprema a SUA a validat joi programul „Dreamers”, de protectie a tinerilor imigranti ilegali aflați pe teritoriul Statelor Unite. Decizia justiției americane este o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care dorea incetarea acestui program inceput de Barack Obama. Trump a calificat decizia…

- ​Autoritatile americane acuza China ca blocheaza reluarea zborurilor companiilor aeriene din Statele Unite si cere unor companii de transport aerian din China sa-si declare orarele de zbor guvernului din SUA, scrie Reuters.Administrația președintelui Donald Trump a încetat sa impuna restricții…

- O instanta de apel din SUA a decis joi impotriva unei incercari a administratiei Trump de a taia acordarea a milioane de dolari asa-numitelor jurisdictii “sanctuar” ce limiteaza cooperarea cu agentiile federale ce aplica politica in domeniul imigratiei, transmite vineri Reuters, titrat de Agerpres.…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a dat joi o sentinta care faciliteaza deportarea imigrantilor care comit infractiuni, transmite Reuters. Agentia apreciaza ca este o victorie a administratiei conduse de presedintele Donald Trump. Verdictul a fost dat de cei noua judecatori cu o majoritate…

- Administratia SUA ar putea impune sanctiuni privind vizele acelor tari care refuza sau care amana nejustificat sa accepte cetateni de-ai lor deportati din Statele Unite in timpul pandemiei de coronavirus, informeaza sambata Reuters si dpa. Intr-un memorandum adresat vineri seara secretarului…