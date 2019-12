Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Lugoj, in varsta de 65 de ani, a fost ranita luni seara in urma unui accident petrecut in centrul orasului. Oamenii legii au anuntat ca victima a fost lovita de masina pe trecerea de pietoni de pe strada Coriolan Brediceanu, in apropierea Podului de Fier. Soferita in varsta de 35 de ani…

- Noul ministru al Afacerilor Interne, Pavel Voicu, locuiește într-o casa amplasata, ca și cea a premierului, tot la Durlești. Imobilul cu doua etaje a ajuns în posesia familiei ministrului în urma unei donații de la parinții sai, locuitori ai satului Macarești, raionul Ungheni,…

- Un barbat care este banuit împreuna cu concubina sa de comiterea unui omor în 2006, în Constantinovca, Edinet, a fost retinut. Oamenii legii au stabilit ca un barbat cu vârsta de 33 ani, împreuna cu o femeie în vârsta de 29 ani, ambii originari…

- Actorul Richard Gere, in varsta de 70 de ani, si sotia lui, Alejandra Silva, in varsta de 36 de ani, asteapta al doilea copil, scrie El Pais, potrivit news.ro.Antreprenoarea si actorul s-au casatorit in aprilie 2018 si au devenit, in februarie 2019, parintii unui baiat. Avand in vedere ca…

- Injectarea unei emulsii lipidice la testoasele de mare care au fost expuse la ''mareea rosie'' poate elimina toxinele din fluxul sangvin in doar 24 de ore, a demonstrat un studiu efectuat la Loggerhead Marinelife Center din Florida, Statele Unite. In prezent sunt utilizate diuretice, ce forteaza…

- Copiii mici, chiar si cei cu varste de doar 14 luni, pot distinge numararea unor obiecte, chiar daca mai au cativa ani pana la momentul in care vor fi capabili sa rosteasca cifre si sa le inteleaga sensul, conform rezultatelor unui studiu efectuat in Statele Unite, citat joi de Press Association.…

- Sa ai prieteni din aceeași grupa de varsta este ca și cum ai merge la o gelaterie și ai comanda trei cupe de inghețata cu aceeași aroma. Exista un zvon potrivit caruia razboiul generațiilor este tot mai des intalnit in lumea noastra divizata. Brexit-ul este al parinților. Dezvoltatorii imobiliari sunt…

- Oamenii de stiinta americani care participa la proiectul Science and Global Security al Universitatii Princeton au simulat un conflict armat intre Statele Unite si Rusia, cu utilizarea armelor nucleare.