- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…

- Numarul deceselor la nive global a depașit 24.000, ajungand la 24.216, cele mai multe in Italia (8.215) si Spania (4.365). In condițiile in care președintele Donald Trump anunța ca vrea sa "redeschida" țara in aprilie, SUA au urcat pe primul loc in privința numarului persoanelor infectate, cu peste…

- Statele Unite au devenit joi tara cu cele mai multe cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus din lume, depasind China si Italia, iar pandemia COVID-19 continua sa se extinda intr-un ritm accelerat, informeaza AFP si EFE.Citește și: Streinu Cercel, despre testarea din Capitala: 'Daca modelul…

- Statele Unite au acum mai multe cazuri de coronavirus decat oricare alta țara cu aproape 84.000 de joi tarziu [Mary Altaffer / AP] Statele Unite au acum mai multe cazuri de coronavirus decat oricare alta țara cu aproape 84.000 de persoane, potrivit Universitații Johns Hopkins, impingand totalul din…

- SUA au ajuns pe un nedorit loc 3 in topul națiunilor cele mai afectate de noul coronavirus. Au fost confirmate 69.194 de infectari cu virusul COVID-19, iar dupa numarul de imbolnaviri Statele Unite se situeaza dupa China – 81.627, Italia – 74.386.Numarul deceselor cauzate de noulcoronavirus a ajuns…

- Douazeci si sapte de persoane au murit intoxicate dupa ce au consumat alcool contrafacut in Iran in urma aparitiei unui zvon potrivit caruia bauturile alcoolice ar ajuta la vindecarea de noul coronavirus, relateaza luni agentia de presa oficiala Irna, relateaza AFP. Cu un bilant oficial…

- Potrivit site-ului acestei monede, numarul de CoronaCoin va scadea la fiecare doua zile, in functie de ritmul de crestere a numarului de cazuri, sugerand ca pretul ar creste cu cat mai multi oameni vor muri din cauza virusului. Epidemia de coronavirus se extinde la nivel mondial, Organizatia…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…