Stiri pe aceeasi tema

- Huawei Technologies a anuntat joi ca a obtinut autorizatia oficiala pentru construirea unui centru de cercetare si dezvoltare in Anglia, in care va investi 1 miliard de lire sterline (1,2 miliarde dolari), transmite Reuters. Noul centru va angaja circa 400 de persoane, iar activitatea sa se…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a criticat miercuri politica Chinei de a acorda împrumuturi țarilor africane, într-o declarație cu privire la summitul saptamânii trecute China-Africa, afirmând ca aceasta creeaza o povara nesustenabila a datoriei și ascunde corupția, potrivit…

- Jens Stoltenberg susține ca influența Beijingului este resimțita cu mult dincolo de Asia și alianța trebuie sa raspunda. Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Occidentul sa nu "ignore consecințele ascensiunii Chinei". Vorbind in programul de astazi al BBC Radio 4, domnul Stoltenberg a spus ca alianța…

- Administratia Chinei a cerut, miercuri, Marii Britanii sa evite "ingerintele" in afacerile sale interne, avertizand ca atitudinea Londrei fata de situatia din Hong Kong ar putea atrage "reactii negative", anunța MEDIAFAX.Statele Unite si Marea Britanie au criticat proiectul noii legi privind…

- Premierul britanic Boris Johnson intenționeaza sa reduca implicarea Huawei în dezvoltarea rețelei 5G din Marea Britanie ca urmare a pandemiei cauzate de noul coronavirus, susține The Telegraph.Johnson le-a cerut oficialilor britanici sa elaboreze planuri care sa reduca implicarea Chinei…

- Marea Britanie a devenit tara europeana cu cele mai multe decese cauzate de noul coronavirus, depasind astfel Italia. De la izbucnirea pandemiei de Covid-19 si pana in prezent au fost inregistrate 29.427 de decese in Marea Britanie, a anuntat ministrul britanic de Externe, Dominic Raab. Noua cifra face…

- Potrivit ziarului britanic Telegraph, Casa Alba investigheaza in prezent in ce masura informațiile obținute de avioanele de spionaj ale SUA și de rețelele de informații care activeaza in Marea Britanie ar putea fi compromise de prezența companiei chineze Huawei in Marea Britanie. Ziariștii britanici…