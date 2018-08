Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a declarat miercuri ca Statele Unite nu doresc o schimbare de regim in Iran, ci sa obtina din partea acestuia "o schimbare radicala" de comportament, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. "Pentru a fi clar, politica…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitatea Nationala, a afirmat ca noile sanctiuni pe care Statele Unite le-au impus Iranului au avut mai mult efect decat se astepta, desi Washingtonul inca nu e de acord cu activitatile Teheranului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump nu este un izolationist asa cum multi se temeau ca va fi, a declarat ministrul de externe britanic Jeremy Hunt inainte de prima sa vizita in Statele Unite in calitate de sef al diplomatiei britanice, relateaza Reuters. In cursul zilei de marti, Hunt va cere, intr-un…

- Grecia va pune punct celui mai amplu program de asistenta financiara din istorie in data de 20 august si spera ca va fi capabila sa se imprumute din nou de pe pietele internationale, scrie Reuters. După o criză a datoriilor de nouă ani care i-a redus Produsul Intern Brut cu un sfert şi…

- China si Germania si-au aparat, miercuri, relatiile de afaceri cu Iranul, in fata avertismentului presedintelui american Donald Trump ca orice companie care are relatii comerciale cu republica islamica nu va mai putea avea relatii cu Statele Unite, transmite Reuters, conform news.ro.Comentariile…

- Razboiul declaratiilor dintre liderii Statelor Unite si Iranului continua. Escaladarea retoricii vine cu numai trei saptamani inainte ca Statele Unite sa impuna sanctiuni bancare Teheranului.

- Un consilier al liderului suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei va efectua o vizita miercuri la Moscova pentru a-l informa pe președintele rus Vladimir Putin in legatura cu poziția Teheranului in ceea ce privește acordul nuclear, relateaza presa de stat iraniana, citata de Reuters. Vizita…

- Parlamentul European si-a dat miercuri acordul ca Banca Europeana de Investitii (BEI) sa faca afaceri in Iran, depasind o incercare de blocare a acestora si mentinand planurile de salvare a acordului nuclear convenit cu aceasta tara in 2015, care a fost abandonat de Statele Unite, transmite Reuters,…