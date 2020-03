Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemic a ajuns la peste 600 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 50.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 606 persoane au murit in Statele Unite din cauza epidemiei de coronavirus si se inregistreaza 50.206 de infectare, conform bilantului anuntat…

- ​Tehnicianul Edward Iordanescu a scris, luni, pe Facebook, ca tari mai dezvoltate si mai civilizate decât România au decis izolare totala, subliniind ca a trecut a trecut si momentul “recomandarilor” în lupta cu pandemia de coronavirus, informeaza News.ro. "Tari…

- Statele Unite au depasit joi pragul de 10.000 de cazuri de COVID-19 si numara 154 de morti, conform unui bilant stabilit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Statele Unite au devenit astfel a sasea tara ca numar de cazuri de infectare confirmate, dupa China, Italia, Iran, Spania…

- Miercuri, la ora 11.13 GMT, numarul infectiilor confirmate in afara Chinei a ajuns la 120.334, cele mai multe fiind consemnate in Italia (31.506), Iran (16.169) si Spania (13.716). Epidemia in rapida extindere a provocat pana acum 8.006 de decese, excluzandu-le pe cele din China, tara cea mai afectata…

- ​Fondul Monetar International (FMI) a recomandat tuturor angajatilor sai din Washington sa lucreze de acasa pâna la noi dispozitii, dupa ce un angajat a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat un purtator de cuvânt al FMI, transmite Reuters, potrivit Agerpres.De asemenea, institutia…

- Noul coronavirus care a aparut in China și s-a raspandit in mai multe state se manifesta ca o gripa, prin tuse, nas care curge, febra, dureri de gat și de cap, conform Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC). Simptomele pot aparea intre 2 și 14 zile de la expunere.Potrivit sursei…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.