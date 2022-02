Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informații din SUA estimeaza ca Rusia iși intensifica pregatirile pentru o invazie pe scara larga in Ucraina și ca are deja 70% din forța necesara pentru o astfel de operațiune, potrivit oficialilor americani. Moscova a masat deja 110.000 de soldați la granițele Ucrainei și ar putea dispune…

- Rusia nu are in acest moment capacitatea de a efectua o invazie pe scara larga sau de a ocupa Ucraina, si este putin probabil ca o va face in viitorul apropiat, in ciuda acumularii masive de trupe si exercitiilor militare din Belarus, de unde poate tinti Kievul, spun experti occidentali si oficiali…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Cu trupe masate la frontiera ucraineana, Rusia are mai multe optiuni pentru un atac, inclusiv pasi rapizi catre o invazie pe scara larga si ocuparea de teritorii, potrivit unor experti militari mentionati intr-o analiza publicata joi de NBC News. Dupa ce a dislocat circa 100.000 de soldati…

- Criza din Kazahstan ramane in atenția presei internaționale, France 24 observand o revenire la calm. Trupele trimise de Moscova dupa revoltele sangeroase se vor retrage incepand din aceasta saptamana, dupa cum a anuntat presedintele Kassim-Jomart Tokaev. Protestele, care au facut zeci de morti si sute…

- Secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare de la Kiev, Oleksi Danilov, i-a îndemnat pe ucraineni sa se odihneasca în liniste în perioada sarbatorilor de Craciun și Anul Nou. Potrivit oficialului, experții nu prevad o invazie a Ucrainei de catre Rusia, scrie agentia RBC,…

- Trupele rusesti aflate la granita cu Ucraina au capacitatea de a declansa o invazie rapida si de a mobiliza resurse necesare sustinerii unui razboi de lunga durata, in cazul in care Moscova ar decide sa invadeze Ucraina, au declarat pentru CNN surse apropiate serviciilor americane de informatii.