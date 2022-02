Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața incepe cu anunțul conform caruia președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus, Vladimir Putin, au acceptat propunera președintelui francez, Emmanuel Macron, de a organiza un summit pentru rezolvarea crizei din Ucraina. Totodata, liderii separatiști pro-ruși au anunțat ca doi civili…

- Regiunea Rostov de la frontiera Rusiei cu Ucraina a declarat sambata starea de urgenta, din cauza afluxului de refugiati din estul Ucrainei, unde regiunile separatiste Donetk si Lugansk au ordonat evacuarea civililor, informeaza AFP. ‘Tinand cont de cresterea numarului de persoane care sosesc, consideram…

- Regiunea Rostov de la frontiera Rusiei cu Ucraina a declarat sambata starea de urgenta, din cauza afluxului de refugiati din estul Ucrainei, unde regiunile separatiste Donetk si Lugansk au ordonat evacuarea civililor.

- Sprijinul ucrainenilor pentru aderarea țarii lor la NATO a atins cel mai mare nivel istoric, potrivit unui nou sondaj efectuat pe fondul conflictului dintre Rusia și Occident cauzat de cerința Moscovei de a bloca definitiv Kievul sa devina parte a alianței militare conduse de SUA, scrie publicația rusa…

- Peste 720.000 de locuitori din zonele controlate de rebeli din estul Ucrainei au primit cetațenia rusa și pașapoarte intr-o procedura rapida, considerata ca o incercare a Rusiei de a-și marca influența pe scara larga in regiune, transmite Euronews. Pe langa acordarea in procedura accelerata a cetațeniei…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic in vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat inca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte ''masive'', potrivit AFP si Reuters. ''Suntem pregatiti…

- SUA vor trimite forțe militare suplimentare in „flancul estic al NATO” in cazul in care Rusia va invada Ucraina, concomitent cu impunerea de „severe” sancțiuni economice. De asemenea, președintele american Joe Biden ii va transmite lui Putin ca SUA nu vor exclude posibilitatea aderarii Ucrainei la NATO,…

- Joe Biden a comemorat miercuri marea foamete din anii 1930 din Ucraina sub regimul sovietic al lui Iosif Stalin, președintele SUA reînnoindu-și și sprijinul pentru Kiev în actuala confruntare cu Moscova, scrie AFP.Câteva milioane de ucraineni au pierit între 1932 și 1933…