- Statele Unite considera ca Serbia trebuie sa se alature țarilor și organizațiilor internaționale care au aplicat sanctiuni impotriva Moscovei ca raspuns pentru agresiunea sa impotruva Ucrainei.

- Consilierul Departamentului de Stat al SUA, Derek Chollet, a discutat cu președintele sarb Aleksandar Vucic la Belgrad, inclusiv despre activitațile PMC Wagner, o companie militara privata condusa de omul de afaceri Evgheni Prigojin, care este implicata activ in invazia rusa in Ucraina. „Vedem ca grupul…

- Occidentul cauta sa "imparta" Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP. "Totul se bazeaza pe politica adversarilor nostri geopolitici, care vor sa imparta Rusia, Rusia…

- Kremlinul a declarat joi ca vizita presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Statele Unite nu arata „dorinta de a asculta Rusia” si a acuzat Washingtonul duce de facto un „razboi indirect” impotriva Moscovei in Ucraina, relateaza AFP. „Pana in prezent, putem constata cu regret ca nici presedintele…

