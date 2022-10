Stiri pe aceeasi tema

Administratia SUA nu are indicii ca Rusia ar intentiona sa utilizeze arme nucleare in conflictul cu Ucraina, afirma un oficial de la Washington, dupa o conversatie intre oficiali militari din cele doua tari.

Statele Unite au cerut vineri in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

Administratia de la Washington a avertizat, luni seara, ca va sanctiona statele sau companiile care colaboreaza cu producatorii de drone militare din Iran, pe fondul acuzatiilor Ucrainei privind bombardamente efectuate de Rusia cu aparate de zbor iraniene.

Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…

Rusia are agenți in sectorul de aparare al Ucrainei care transmit informații Moscovei și permit Rusiei sa anticipeze mișcarile ucrainene pe campul de lupta, a declarat joi reprezentantul președintelui Volodimir Zelenski in parlamentul ucrainean, citat de Reuters, relateaza Mediafax.

Ministrul apararii rus Serghei Soigu a afirmat marti ca Rusia nu are nevoie sa utilizeze arme nucleare in Ucraina, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Peste 31.000 de persoane din Ucraina si Rusia au emigrat in Israel dupa ce fortele ruse au inceput invazia Ucrainei, in 24 februarie, o crestere masiva fata de perioada similara din 2019, indica datele oficiale date miercuri publicitatii de autoritatile israeliene, relateaza Reuters.

Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca "scut nuclear" prin staționarea trupelor acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze și riscand un accident nuclear teribil, scrie Reuters, potrivit mediafax.