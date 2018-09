Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa sustine ca doua avioane americane F-15 au lansat sambata bombe cu fosfor in provincia siriana Deir al-Zor, tansmit agentiile TASS si RIA, preluate de Reuters. Loviturile au tintit satul Hadjin, unde au provocat incendii, dar sursele militare ruse nu detin informatii despre eventuale…

- Armata rusa sustine ca doua avioane americane F-15 au lansat sambata bombe cu fosfor in provincia siriana Deir al-Zor, tansmit agentiile TASS si RIA, preluate de Reuters. Loviturile au tintit satul Hadjin, unde au provocat incendii, dar sursele militare ruse nu detin informatii despre…

- Armata ucraineana a lansat astazi exercitii militare comune cu Statele Unite si cu alte 9 tari membre ale NATO, pe fondul tensiunilor persistente cu Moscova, care va organiza saptamana viitoare propriile sale manevre, cele mai ample dupa prabusirea URSS. Manevrele au loc in vestul Ucrainei pana in 15…

- Administratia Trump intentioneaza sa trimita membri ai gruparii Statul Islamic, inclusiv doi jihadisti britanici ai celulei cunoscute sub numele de ”Beatles”, in centrul de detentie militar Guantanamo, dezvaluie postul NBC, relateaza AFP conform News.ro . Aceasta inchisoare, situata intr-o enclava americana…

- Forțele armate chineze și-au extins operațiunile cu bombardiere in ultimii ani și se antreneaza probabil pentru atacuri aeriene" impotriva Statelor Unite și aliaților sai, se afirma intr-un raport al Pentagonului, citat de cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax.Aceasta concluzie se regasește…

- Sase membri ai gruparii extremiste Stat Islamic, care pregateau atacuri in Statele Unite, Arabia Saudita si Suedia, au fost ucisi in raiduri aeriene conduse de SUA in Siria, a anuntat armata americana, informeaza miercuri dpa. Cei sase au fost descrisi ca lideri si planificatori, potrivit unui comunicat…

- Armata americana va achizitiona un sistem activ pentru protectia tancurilor din Israel, anunta surse citate de site-ul Ynetnews.com, potrivit Mediafax.Companiile Rafael Defense Systems si Leonardo DRS au anuntat marti semnarea unui contract prin care vor furniza armatei americane sistemul…

- China se va dota in curand cu un avion de lutpa fara pilot de generatia a sasea. O fotografie cu acest aparat de zbor, capabil sa indeplineasca misiuni fara precedent, a fost difuzata recent de armata chineza, relateaza Military Watch, potrivit Sputnik News. Odata ce se va dota cu acest aparat de…