Stiri pe aceeasi tema

- Imagini rare și mesaje secrete trimise de un model uigur sunt marturii care îți dau fiori cu privire la încalcarile drepturilor omului practicate de China, în timp ce dovezile privind abuzurile fața de comunitatea uigurilor cresc în Xinjiang, iar comunitatea globala este din…

- Departamentul american al Comertului a adaugat pe lista sa neagra 11 intreprinderi chineze implicate, potrivit Washingtonului, in incalcari ale drepturilor omului in legatura cu tratamentul aplicat de Beijing minoritatii musulmane uigure in provincia Xinjiang, relateaza Reuters.

- Franța nu va interzice Huawei sa faca investiții în țara spre deosebire de Marea Britanie care a anunțat eliminarea gigantului telecom chinez din rețeaua 5G, a anunțat marți ministrul Finanțelor francez Bruno Le Maire, potrivit Reuters.Le Maire a declarat pentru radioul France Info ca…

- China a anuntat vineri represalii la sanctiunile aplicate de SUA pentru incalcarea drepturilor omului, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Washingtonul a sanctionat joi mai multi oficiali chinezi acuzati de implicare in "incalcari grave ale drepturilor omului" in provincia Xinjiang din nord-vestul…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni mai multor lideri chinezi, acuzați ca ar ”avea legatura cu abuzuri grave ale drepturilor omului” în special împotriva minoritații uigure, a anunțat Trezoreria și Departamentul de Stat în doua comunicate de presa separate, relateaza AFP.Vize…

- China implementeaza in regiunea Xinjiang, majoritar musulmana, o politica de control al nasterilor extrem de coercitiva - prin sterilizari fortate vizand in principal comunitatea uigura - dezvaluie un studiu publicat de Jamestown Foundation, potrivit caruia un milion de musulmani suniti ar fi internati…

- China desfasoara in regiunea Xinjiang, locuita de o majoritate musulmana, o politica de control al nasterilor extrem de coercitiva, cu sterilizari fortate vizand in special comunitatea uigura, potrivit unui studiu publicat luni si citat de AFP. SUA, angajate deja intr-o confruntare totala cu gigantul…

- Statele Unite au cerut luni Chinei sa „opreasca imediat” sterilizarea forțata a musulmanilor uiguri „ca parte a campaniei lor de represiune”, dupa publicarea unui studiu care acuza Beijingul de ca deruleaza o politica atât de radicala de control al nașterilor, potrivit…