Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul presedinte al SUA va prezenta joi seara un plan urgent de relansare de 1.900 de miliarde de dolari, destinat sa scoata Statele Unite din cea mai grava criza a lor din anii 1930, si care va fi urmat in saptamanile viitoare de un plan de investitii pentru relansarea economiei, noteaza AFP. "Vrem…

- Președintele ales Joe Biden a declarat ca americanii au nevoie de mai multa susținere economica in contextul pandemiei de coronavirus și ca va dezvalui un plan de „trilioane” de dolari saptamana viitoare, relateaza Reuters. Biden, care a prezentat mai mulți membri ai echipei sale economice,…

- Averea antreprenorului in varsta de 49 de ani, nascut in Africa de Sud, a crescut cu 7,24 de miliarde de dolari intr-o singura zi, luni, si a ajuns la 128 de miliarde de dolari. Ultramediatizatul om de afaceri, cofondatorul societatii spatiale SpaceX, i-a depasit in cateva saptamani pe Mark Zuckerberg,…

- Oficialii care s-au ocupat de procesul electoral din Statele Unite, și de o parte și de cealalta a spectrului politic, și republicani și democrați, spun ca nu exista nicio dovada ca alegerile prezidențiale din 3 noiembrie ar fi fost fraudate in vreun fel sau ca ar fi existat nereguli care sa influențeze…

- Uniunea Europeana a anuntat luni, 9 noiembrie 2020, ca va impune tarife pentru importuri din Statele Unite in valoare de peste patru miliarde de dolari, ca masura de retorsiune fata de subventiile acordate de SUA Boeing, dar a aratat ca spera intr-o imbunatatire a relatiilor comerciale cu administratia…

- Ellen Weintraub, un membru din cadrul Comisiei Electorale Federale din Statele Unite, a declarat, sambata, ca nu exista dovezi privind posibile fraude in scrutinul prezidential si legislativ de anul acesta. "Oficialii locali si statali, angajatii din domeniul electoral s-au mobilizat. Sunt…

- Oficialii republicani din Wisconsin, unde președintele SUA urmeaza sa vina vineri in campanie, spun ca hackerii au sustras 2,3 milioane de dolari dintr-un cont folosit pentru cumpararea de materiale electorale și alte servicii. Presedintele partidului de stat, Andrew Hitt, a declarat ca activitatea…

- Deficitul bugetar al celei mai mari economii a lumii s-a triplat in acest an și a depașit nivelul record de trei trilioane de dolari Deficitul bugetar al Statelor Unite a atins nivelul record de 3.132 de miliarde de dolari in anul fiscal 2020, fiind de trei ori mai mare fata de cel din 2019 și dublu…