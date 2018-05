Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul a promis sa ”lucreze dur cu europenii” pentru a ajunge la un nou acord in vederea contracararii ”comportamentului nefast” al Teheranului, iar Donald Trump si-a justificat din nou retragerea Statelor Unite afirmand ca acest lucru a permis contracararea ambitiilor regionale iraniene, relateaza…

- Uniunea Economica Eurasiatica, o structura coordonata de Rusia, va semna un acord comercial cu Iranul, in contextul in care Administratia Donald Trump impune, dupa retragerea din Acordul nuclear, noi sanctiuni contra regimului de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Mediafax.Iuri…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, Rusia sa evite obstructionarea procesului de pace din Siria, altfel va fi trasa la raspundere, conform unei declaratii facute de secretarul de Stat interimar, John Sullivan, la summitul G7, unde a fost denuntat "comportamentul negativ" al Moscovei.

- Rusia va adopta o atitudine dura fata de Statele Unite in cazul in care Administratia Donald Trump va depasi "liniile rosii" in Siria, avertizeaza Konstantin Kosacev, presedintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus.

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat, miercuri, Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, in ciuda avertismentelor Moscovei de pana acum. Anuntul lui Trump vine in contextul atacului chimic din Douma, care a afectat sute de civili. Rusia sustine insa ca atacul a fost o inscenare si a fost…

- Rusia ar putea dobandi superioritate militara in Europa pana in anul 2025, depasind capabilitatile militare desfasurate de Statele Unite in tarile europene, avertizeaza generalul american Curtis Scaparrotti, seful Comandamentului SUA in regiune, pledand pentru continuarea modernizarii armamentului.…

- Administratia Donald Trump a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, dupa o serie de teste nucleare si balistice efectuate de Phenian, informeaza site-ul agentiei Associated Press.