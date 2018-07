Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Statele Unite au decis revocarea vizelor mai multor oficiali din Nicaragua, implicați in violențele asupra protestatarilor, in contextul in care președintele țarii, Daniel Ortega, a declarat ca vrea intensificarea dialogului cu grupurile din opoziție, relateaza Reuters, potrivit…

- Autoritatile canadiene au respins, miercuri, ipoteza privind implicarea retelei teroriste Stat Islamic in atacul armat din orasul Toronto, desi organizatia fundamentalista sunnita a revendicat atentatul, scrie Mediafax."In acest moment al anchetei, nu avem dovezi in sprijinul acestei ipoteze",…

- Oficiali ai Facebook, YouTube, divizie a grupului Alphabet, si Twitter vor fi audiati in Comisia Juridica a Camerei Reprezentantilor, care vrea sa afle daca aceste companii filtreaza continutul din motive politice, transmite Reuters conform News.ro . Republicanii conservatori din Congres au criticat…

- Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul sau din Coreea de Sud, Moon Jae-in, au decis vineri ca vor susține „eforturile pentru denuclearizarea completa a Peninsulei Coreene”, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Decizia celor doi vine la o saptamana dupa summitul istoric dintre Statele…

- Influenta conferinta a episcopilor din Nicaragua a anuntat vineri ca guvernul a acceptat invitarea de observatori ai drepturilor omului independenti pentru a ancheta violentele care s-au soldat cu cel putin 170 de morti in ultimele doua luni, relateaza AFP. Pana in prezent, presedintele…

- O delegatie americana discuta cu responsabili nord-coreeni la Panmunjon, in Zona demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei, despre un posibil summit SUA-Coreea de Nord, a afirmat duminica o purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat, citata de Reuters. "O delegatie din Statele Unite…

- Guvernul din Venezuela l-a eliberat pe americanul Josh Holt, care era retinut din 2016 sub acuzatia de posesie de arme, conform presedintelui american Donald Trump si senatorului din Utah Orrin Hatch, scrie Reuters, conform news.ro.Eliberarea lui Holt, un misionar din Utah, vine in pofida…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca inca nu este clar daca summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totusi loc si a spus ca va continua sa insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza Reuters. 'Vom vedea', le-a spus Trump ziaristilor…