- O moneda americana de colectie, din aur, a fost vanduta marti pentru 18,9 milioane de dolari cu prilejul unei licitatii organizate de casa Sotheby's la New York, stabilind un nou record de pret pentru o moneda, informeaza Reuters. Moneda a fost vanduta de designerul si colectionarul de pantofi…

- Statele Unite ale Americii au anuntat vineri ca vor acorda Afganistanului ajutor umanitar suplimentar in valoare de peste 266 de milioane de dolari, in cadrul angajamentului "durabil" al Washingtonului fata de aceasta tara, relateaza Reuters. "In timp ce SUA isi retrag fortele militare din Afganistan,…

- California va oferi 116,5 milioane de dolari, sub forma de numerar si carduri cadou, locuitorilor care se vaccineaza impotriva COVID-19 inainte de 15 iunie, in cadrul celui mai recent - si mai profitabil - stimulent acordat in Statele Unite, care incearca sa ii convinga pe intarziati si pe sceptici…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a anunțat ca Statele Unite vor ajuta la reconstruirea regiunii Gaza ca parte a eforturilor de a pastra pacea in zona și de a menține armistițiul stabilit intre Israel și militanții palestinieni, scrie Reuters.

- ''Godzilla vs. Kong'' a urcat in fruntea clasamentului incasarilor la casele de bilete ale cinematografelor din Statele Unite, cu 13,4 milioane de dolari in al doilea weekend de la lansare, relateaza Reuters care citeaza site-ul Variety. Cele mai recente venituri obtinute de aceasta…

- Orasul Minneapolis va plati 27 de milioane de dolari pentru inchiderea unui proces intentat de familia lui George Floyd, care a murit in custodia politiei, un caz care a dus la declansarea unor proteste la nivel national in Statele Unite din cauza injustitiei rasiale si a brutalitatii politiei, transmite…