Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au reintrat oficial vineri in Acordul de la Paris privind protectia climei, la aproape o luna dupa ce presedintele democrat Joe Biden si-a preluat mandatul si a promis ca Washingtonul iși va relua acest angajament.

- Statele Unite au reintrat oficial vineri in Acordul de la Paris privind protectia climei, la aproape o luna dupa ce presedintele democrat Joe Biden si-a preluat mandatul si a promis imediat ca Washingtonul va relua acest angajament, transmite DPA, potrivit Agerpres. "Intrarea noastra in Acord…

- Statele Unite au reintrat oficial vineri in Acordul de la Paris privind protectia climei, la aproape o luna dupa ce presedintele democrat Joe Biden si-a preluat mandatul si a promis imediat ca Washingtonul va relua acest angajament, transmite DPA, potrivit Agerpres. "Intrarea noastra in Acord…

- Scrisoarea subliniaza in mod special potentialul de crestere a numarului locurilor de munca oferit de tehnologia de combatere a schimbarilor climatice. ”Este faimoasa afirmatia dumneavoastra: ‘Cand aud cuvintele schimbare climatica aud locuri de munca’. Sunem de acord. In timp ce criza climatica prezinta…

- Vicepresedintele executiv al Comisiei Europene pentru Pactul Ecologic European Frans Timmermans si Inaltul Reprezentant / Vicepresedinte Josep Borrell au salutat miercuri intr-o declaratie comuna decizia presedintelui american Joe Biden de a initia procedura de revenire a SUA in Acordul de la Paris…

- Președintele SUA, Joe Biden, a semnat miercuri, la doar câteva ore dupa preluarea mandatului, o serie de decrete, inclusiv unul privind întoarcerea Statelor Unite la acordul climatic de la Paris."Vom lupta împotriva schimbarilor climatice așa cum nu am mai facut pâna…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut miercuri noul președinte american Joe Biden sa „întareasca alianța” dintre Israel și Statele Unite pentru a face fața „provocarilor comune”, precum „amenințarea” din Iran, potrivit AFP.„Aștept cu…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis, sambata, ca Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris de lupta impotriva modificarilor climatice in prima zi a mandatului sau la Casa Alba, relateaza AP, potrivit news.ro. “Statele Unite vor reveni in Acordul de la Paris in prima zi a mandatului…