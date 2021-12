Stiri pe aceeasi tema

- Franța a raportat marți 179.807 noi cazuri de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat numar inregistrat vreodata nu doar la nivel național dar și in Europa. La nivel mondial, doar Statele Unite și India au mai inregistrat in medii zilnice de peste 200.000 de noi cazuri, potrivit Reuters . Precedentul…

- Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Statele Unite ale Americii a depașit 50 de milioane, iar cel al deceselor era de aproape 800.000 la data de 13 decembrie, potrivit datelor prezentate de Universitatea Johns Hopkins. In ambele cazuri, SUA ocupa primul loc in lume. Care este semnificația acestor…

- Germania a raportat miercuri cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus de la jumatatea lunii februarie, in timp ce spitalele au avertizat ca țara ar putea avea 6.000 de persoane la terapie intensiva pana la Craciun, peste varful inregistrat iarna trecuta, anunța Reuters, conform Mediafax.…

- Germania se confrunta cu o creștere puternica a numarului de infectari, iar virusului ”se raspandește dramatic”, a atras atenția la Berlin purtatorul de cuvant al Angela Merkel. In vreme ce țara a inregistrat un nou record de imbolnaviri, șefa guvernului inca in funcție a cerut miercuri o intalnire…

- Germania a inregistrat 39.676 de cazuri de COVID, fiind cel mai mare numar de infectari zilnice de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, potrivit Institutului Robert Koch din Berlin, informeaza Agerpres , care preia dpa. Numarul cazurilor de COVID s-a dublat in ultima saptamana. Recordul anterior…

- Numarul global al deceselor asociate COVID-19 a depasit luni 5 milioane de morti, SUA, Brazilia si India fiind tarile cele mai afectate, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE. Statele Unite sunt tara cu cel mai mare numar de decese, cu peste 745.800…

- Al patrulea val al pandemiei de COVID-19 face ravagii in Europa. Marea Britanie a raportat cele mai multe infecții de la inceputul anului. Recorduri triste s-au inregistrat in Federația Rusa și in Ucraina.