Stiri pe aceeasi tema

- Bezos, Zuckerberg și Musk fac sute de miliarde și in timpul pandemiei. Averile combinate ale celor mai bogați americani au crescut cu peste 560 mld. dolari Averile combinate ale miliardarilor americani, intre care se afla fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, si directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg,…

- Presedintele Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite au "depasit varful" imbolnavirilor cu noul coronavirus, adaugand ca aceste "progrese incurajatoare" i-ar permite sa prezinte joi liniile directoare vizand redeschiderea economiei, informeaza AFP.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca vârful epidemiei de coronavirus a fost depașit în SUA și a anticipat redeschiderea unor state în cursul acestei luni, deși, inițial, fusese avansata data de 1 mai, scrie BBC News. Liderul de la Casa Alba a mai acuzat China ca minte…

- Aproximativ 450 de detinuti si membri ai personalului celei mai mari inchisori din Chicago au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, au anuntat autoritatile locale, semnaltnd astfel unul dintre cele mai mari focare de contaminare de la inceputul epidemiei in Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit…

- „Prin 2020 o forma grava de pneumonie se va raspandi in toata lumea...” Rezumat Experții CIA au in vedere și terorismul in scadere, mutarea puterii economice din Vest catre Est, scaderea resurselor de hidrocarburi, deficitul de apa care ar trebui sa conduca la noi tensiuni. In cele din urma, ele cresc…

- Noul coronavirus a ucis peste 39.000 de oameni in lume pana marti, relateaza AFP, care prezinta un rezumat al ultimelor evolutii ale pandemiei, noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante. LIVRARI DE MATERIAL Europa a livrat material medical Iranului in cadrul mecanismului de troc Instex,…

- Analistii financiar-bancari sunt pesimisti in ce priveste situatia Romaniei in urmatoarele doua trimestre, estimand o recesiune severa, cresterea deficitului bugetar si a somajului, scrie profit.ro.

- Creșterea aversiunii fața de risc provocata de pandemia cu Covid 19 s-a amplificat dupa ce Statele Unite au anunțat starea de urgența, iar Rezerva Federala a redus dobanda sa cheie. Faptul ca decizia FED a fost luata in sedinta de urgența i-a ingrijorajat pe investitori, ceea ce a dus la scaderi masive…