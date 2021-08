Statele Unite au înregistrat în iulie un nivel record al deficitului bugetar, de 302 miliarde de dolari In iulie 2020, deficitul bugetar a fost de 63 de miliarde de dolari. Incasarile din iulie 2021 au totalizat 262 de miliarde de dolari, fiind cu 54% mai mici comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, in timp ce cheltuielile au fost de 564 de miliarde de dolari, in declin cu 10% comparativ cu iulie 2020. Deficitul bugetar aferent primelor 10 luni ale anului fiscal 2021 a atins 2,540 de mii de miliarde de dolari, fiind mai mic cu 10% raportat la nivelul record de anul trecut, de 2.807 mii de miliarde de dolari. Un oficial al Trezoreriei a spus ca cheltuielile si deficitele mai mici din primele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Aramco, rezultatele au fost sustinute de relaxarea restrictiilor pentru Covid-19 la nivel mondial, campaniile de vaccinare, masurile de stimulare si accelerarea activitatilor economice pe pietele majore. Profitul net al Aramco a urcat de la 24,62 miliarde de riali in urma cu un an la 95,47…

- Profiturile marilor companii tech din Statele Unite au ajuns la cote nemaiintalnite pe masura ce economia globala depaseste socul provocat de pandemie, eveniment care a alimentat avantul inregistrat anul trecut de Big Tech, conform Financial Times. Veniturile raportate de Apple, Alphabet si…

- Gigantul american Twitter a înregistrat în al doilea trimestru un beneficiu net si o cifra de afaceri mai bune decât era prevazut conform analizelor, cu 206 milioane de utilizatori activi, scrie Le Figaro citat de news.ro.Dupa anunt, piata a reactionat pozitiv, înregistrând…

- Deficitul bugetar al SUA s-a redus brusc în iunie fața de nivelurile record din 2020, când guvernul a trebuit sa foloseasca sume astronomice în fața pandemiei, au aratat marți cifrele oficiale, potrivit AFP.Deficitul guvernamental a scazut cu 80% în iunie fața de aceeași…

- Autoritatea a mai spus ca veniturile canalului in primele sase luni ale acestui an au crescut la aproximativ 3 miliarde de dolari, comparativ cu 2,76 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului trecut, in pofida incidentului legat de esuarea navei transportatoare de containere Ever Given, in luna…

- Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna iunie 2021, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,6 miliarde de lei, din care 1,1 miliarde de lei prin doua emisiuni de certificate de trezorerie cu discont si 3,5 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, conform agerpres. La…

- Dupa exemplul din Ohio, mai multe loterii cu premii de milioane de dolari vor fi organizate in Statele Unite pentru a revitaliza campania de vaccinare impotriva COVID-19, aflata in pierdere de viteza de cateva saptamani, noteaza vineri AFP. Joi, Maryland a anuntat lansarea unei loterii cu…

- India a inregistrat miercuri un nou record de 4.529 de decese cauzate de COVID-19 in 24 de ore, inca sub efectul unui al doilea val epidemic violent, in timp ce numarul de noi contaminari tinde sa scada, informeaza AFP și Axios, potrivit Agerpres . Numarul deceselor zilnice cauzate de boala a crescut…