Stiri pe aceeasi tema

- Drona americana ce s-a prabusit marti in Marea Neagra in urma unui incident cu avioane de vanatoare rusesti a fost deja inlocuita cu un alt aparat, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Fortelor Aeriene ucrainene, colonelul Iuri Ignat, potrivit agentiei EFE, citata de Agerpres.

- O aeronava americana fara pilot, de tip MQ-9 Reaper, care decolase, de pare, de la Baza Aeriana Campia Turzii, a fost interceptata de doua avioane de lupta ale Rusiei și a cazut in apele Marii Negre, in apropierea peninsulei Crimeea. De-a lungul anului 2022 și acum, in anul 2023, in corelație cu evoluția…

- Drona MQ-9 Reaper este folosita de SUA atat pentru supraveghere, dar și pentru atac. Presa internaționala spune ca aceasta drona americana doborata de ruși in Marea Neagra ar fi decolat din Romania. „In privința decolarii avem doua surse confidentiale, dar oficiale. Una dintre acestea spune ca drona…

- Ambasadorul rus in Statele Unite, Anatoli Antonov, a facut apel miercuri la Washington sa inceteze zborurile "ostile" in apropierea frontierelor rusesti, dupa interceptarea unei drone americane, marti, de avioane de vanatoare rusesti in Marea Neagra.

- Drona americana MQ-9 „Reaper”, care ar fi fost interceptata marți de doua avioane de vanatoare rusești și doborata de unul din acestea a decolat din Romania, a spus pentru New York Times un inalt oficial militar american. Drona a decolat dimineața de la baza aeriana din Romania, pornind intr-o misiune…

- SUA acuza Rusia de interceptarea „nesigura și neprofesionala” a dronei MQ-9 Reaper deasupra apelor de la vest de Crimeea. Incidentul ar fi avut loc in jurul orei 7:03 AM (CET), cand unul dintre avioanele rusești Su-27 a lovit elicea avionului MQ-9, ceea ce a determinat forțele americane sa fie nevoite…

- Statele Unite il vor convoca pe ambasadorul rus dupa coliziunea unui avion de lupta rusesc cu o drona americana deasupra Marii Negre, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price.Va reamintim ca un avion de vanatoare rusesc Su-27 s-a ciocnit cu o drona militara americana…

- Doua avioane rusești Su-27 au efectuat astazi o „interceptare nesigura și neprofesionista” a unui avion MQ-9 fara pilot la bord al Forțelor Aeriene ale SUA, care opera in spațiul aerian internațional deasupra Marii Negre, anunța Comandamentul Forțelor SUA din Europa.In jurul orei 7:03 AM (CET), unul…