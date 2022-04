Stiri pe aceeasi tema

- ”Noi credem ca am impus sanctiunile majore, insa atentia noastra in zilele urmatoare se va concentra asupra evaziunii, adica riscului ca Rusia sa ocoleasca masurile impuse de catre Statele Unite”, anunta, intr-un colocviu, consilierul in probleme de securtate nationala al Casei Albe Jake Sullivan. ”Vom…

- Pentagonul va oferi Ucrainei un ajutor militar suplimentar de pana la 300 de milioane de dolari, a declarat purtatorul de cuvant al instituției, John Kirby.„Statele Unite au angajat deja peste 2,3 miliarde de dolari in asistenta militara pentru Ucraina de cand administratia Biden a preluat mandatul,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a ajuns miercuri noaptea la Bruxelles, sosind in Europa pentru o serie de intalniri cu mai mulți lideri mondiali, dar și la o reuniune extraordinara a NATO. Președintele american urmeaza sa participe joi la summituri importante ale țarilor NATO și G7. Scopul reuniunilor…

- Președintele american Joe Biden a zis in mod repetat ca nu va trimite trupe americane in Ucraina pentru a se opune invaziei militare rusești, dar secretarul de stat Antony Blinken subliniaza ca situația va sta diametral opus in cazul unei agresiunii asupra unui stat membru NATO, relateaza ABC News.…

- Scopul acestei neobișnuite campanii de dezvaluiri este de a amana posibila invazie, de a-l face pe liderul de la Kremlin sa regandeasca costurile politice, economice și umane ale unei astfel de acțiuni militare sau de a-i ingreuna capacitatea de a justifica razboiul, spun experții citați de New York…

- „Anglo-saxonii au nevoie de un razboi cu orice preț”, spune Kremlinul , acuzand Statele Unite ca duc o „campanie de propaganda” in legatura cu avertismentele sale de invazie. „Anglo-saxonii au nevoie de un razboi cu orice preț” Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca „isteria Casei Albe este mai…

- Se confirma astfel datele obținute pe surse inca de vineri seara, imediat dupa ce consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, Jake Sullivan, a avertizat ca o invazie a Rusiei in Ucraina ar putea incepe oricand, chiar și in timpul Jocurilor Olimpice.

- Mai mulți oficiali americani au declarat ca Departamentul de Stat intenționeaza sa anunțe sambata ca practic tot personalul american de la ambasada de la Kiev va trebui sa paraseasca postul diplomatic inainte de o temuta invazie ruseasca, relateaza Associated Press. Un numar mic de diplomați ar putea…