Statele Unite au evacuat 500 de afgani din Uzbekistan

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 soldati americani si 90 de oameni, intre care 28 de talibani, au fost ucisi de cele doua explozii care au avut loc joi seara in apropierea aeroportului din Kabul si care au fost revendicate de organizatia terorista Stat Islamic, potrivit BBC. Talibanii au spus ca au pierdut in…

- China a criticat Statele Unite in contextul retragerii din Afganistan si a acuzat Washingtonul ca are prioritati de politica externa „egoiste”, potrivit BBC. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe a declarat ca SUA au folosit retorica unei ordini globale bazate pe reguli pentru…

- In jur de 1.500 de afgani au reusit sa ajunga in Uzbekistan, fugind de talibani, transmite joi AFP, citand o sursa din cadrul ambasadei afgane la Taskent. 'Unii au documente de identitate, altii nu. Toti acesti cetateni (afgani) sunt in regiunea Sourkhandaria, in apropiere de orasul Termez…

- Au fost arestați 84 de soldați afgani la frontiera cu Uzbekistan, aceștia fugind de teama ofensivei talibane, au anunțat autoritațile din Tașkent, scrie AFP. Au inceput discuții cu autoritațile de la...

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite vor redesfasura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului realizat pe teren de talibani, transmite AFP preluat…

- Germania a emis 2.400 de vize unor localnici care au asistat fortele germane in Afganistan si care acum incearca sa obtina protectie fata de talibani in contextul in care acestia controleaza o parte tot mai mare din teritoriul tarii, a declarat luni, la Berlin, un purtator de cuvant al Ministerului…

- Sunt din nou cozi la vamile catre Grecia. In mod exceptional, joi a fost coada si la revenirea din vacanta a romanilor, adica la grantia dintre Grecia si Bulgaria. Ce se intampla și de ce nu rezolva grecii problema? Oana Darie, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe, spune ca situația ține…

- Un purtator de cuvant al Ministerului israelian de Externe, Lior Haiat, a declarat ca alegerea lui Ebrahim Raisi in functia de presedinte al Iranului ar trebui sa fie privita „cu mare ingrijorare” de comunitatea internationala, relateaza BBC. Lior Haiat a precizat ca Raisi este „cel mai extremist”…