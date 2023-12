Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda intentioneaza sa-si dubleze capacitatea de productie de munitie pana in 2027, a anuntat marti Ministerul Apararii din aceasta tara, transmite Reuters, citat de news.ro.Intr-un comunicat, ministerul a declarat ca se asteapta ca investitiile in cresterea capacitatii sa ajunga la aproximativ…

- Departamentul de Stat american a anuntat un pachet de ajutor de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, constand in arme si echipamente. Departamentul de Stat avertizeaza insa ca acesta ar putea fi printre ultimele, in absenta unei decizii a Congresului privind suplimentarea sprijinului pentru Ucraina,…

- Confruntat cu o importanta rezistenta politica fata de continuarea ajutorului pentru Ucraina, guvernul SUA foloseste acum argumente economice in campania pentru mentinerea asistentei pentru Kiev, relateaza vineri dpa. Dupa intalnirea sa de joi de la Washington cu omologul britanic David Cameron, secretarul…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se adreseaza, marti, prin videoconferinta, Congresului SUA pentru a obtine deblocarea ajutorului american pentru Ucraina, in timp ce armata ucraineana incearca sa combine operatiunile ofensive cu cele defensive, dar, in lipsa resurselor suficiente materiale…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca a vorbit la telefon cu presedintele american Joe Biden despre mentinerea asistentei pentru Ucraina in 2024 si a spus ca va fi un „pachet semnificativ de sprijin”. Potrivit unor surse, Biden ar urma sa anunte ca solicita Congresului aprobarea…

- Armata americana a declarat ca ar avea nevoie de aprobarea de catre Congres a unei finantari suplimentare pentru a se asigura ca planurile Pentagonului de productie si achizitie de munitii pot satisface simultan nevoile Israelului si ale Ucrainei.Christine Wormuth, secretarul armatei americane, a facut…

- Statele Unite si Israelul au avut sambata o „discutie aprofundata” despre nevoile de ajutor militar ale statului evreu in fata ofensivei Hamas, a afirmat un inalt responsabil al Casei Albe, noteaza AFP. El a indicat ca un anunt din partea americana este posibil chiar de duminica, dar a recunoscut ca…

- Presedintele american Joe Biden reitereaza sustinerea Ucrainei, dupa ce Statele Unite au evitat in ultimul moment, sambata, o paralizie bugetara, relateaza CNN, informeaza News.ro.Sefu statului american indeamna Congresul sa finanteze in mod separat asistenta acordata Ucrainei in razboiul impotriva…