Stiri pe aceeasi tema

- Profitul net al companiei ruse de stat Rosneft a crescut de sapte ori in primul trimestru din acest an, la 81 de miliarde de ruble (958 de milioane de lire sterline), datorita pretului mai ridicat al titeiului. Castigurile Rosneft depasesc estimarile analistilor, care se asteptau la 76,8 miliarde…

- Peste un milion de persoane au dobandit cetatenia ungara incepand din 2011 datorita unui proces de naturalizare accelerat implementat de Guvernul condus de Viktor Orban. Potrivit unui document al Departamentului pentru Securitate Interna al Statelor Unite citat de Washington Post, "aproximativ 700…

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis anul trecut acasa 4,94 de miliarde de dolari, in crestere cu 41%, de la 3,489 miliarde de dolari in 2016, potrivit datelor publicate de Banca Mondiala, care arata ca muncitorii migranti au transferat in tarile de origine o suma record de 466 de miliarde…

- Guvernul polonez a semnat un contract cu Statele Unite pentru prima etapa a un proiect ce include achizita unor rachete de aparare Patriot, pentru a domoli ingrijorarile NATO cu privire la pozitia Rusiei in regiune, potrivit Bloomberg. Potrivit tranzactiei de 4,75 de miliarde de dolari,…

- Primele dispozitive Apple cu ecrane OLED sunt Apple Watch, MacBook Pro (TouchBar-ul de pe tastatura) si iPhone X, insa deja compania se pregateste de urmatorul pas in evolutia tehnologiilor de afisare. Astfel, intr-o mica fabrica din California, la distanta mica de sediul central, Apple dezvolta ecrane…

- SUA va depasi Rusia si va deveni cel mai mare producator de petrol in 2023, numarandu-se printre tarile care au ajutat cel mai mult cresterea stocului de petrol, scrie The Wall Street Journal. Productia de petrol crud va creste pana la o cifra record de 12.1 mil. barili pe zi pana in 2023,…

- Guvernul a aprobat joi proiectul legislativ privind Declaratia unica, care simplifica procedurile in cazul persoanele fizice care platesc impozitul pe venit, contributiile pentru pensii si contributiile pentru sanatate.

- Airbus reduce productia a doua modele de avioane, A380 superjumbo si avionul militar de transport A400M, pentru limitarea costurilor, masura care pune in pericol pana la 3.700 de locuri de munca in Europa, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste si: Sechestru FABULOS in dosarul Mineriada:…