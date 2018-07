Stiri pe aceeasi tema

- Surplusul comercial al Chinei cu Statele Unite din luna iunie a atins cifra record de 28,97 miliarde de dolari (24,85 miliarde de euro), iar cel total a atins 42,62 miliarde de dolari, relateaza vineri Deutsche Welle, citand Administratia Vamilor a Chinei.

- Turcia ar putea avea multe probleme daca va continua sa se implice in razboiul civil multilateral din Siria, a declarat un senator din Statele Unite miercuri, in urma intalnirii de saptamana aceasta cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Lindsey Graham,…

- Presedintele american, Donald Trump, a lasat sa planeze indoiala asupra pozitiei Statelor Unite privind Crimeea, neexcluzand clar recunoasterea anexarii acesteia din urma de catre Rusia, scrie sambata AFP citat de agerpres. MARTURISIRI `EXPLOZIVE` - Un teleormanean povesteste cum erau Viorica…

- Productia totala de otel la nivel mondial de pe primul trimestru al anului 2018 a fost de 573,1 milioane de tone, cu 21,9 milioane de tone mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, arata datele The World Steel Association (worldsteel). Din acest total, 396,9 de milioane de tone…

- Franța, Germania și Marea Britanie au cerut Statelor Unite exceptarea de la sancțiunile americane pentru companiile care au afaceri in Iran, într-o scrisoare semnata de miniștrii de Finanțe și Afaceri externe ale celor trei țari, publicata miercuri și citata de AFP."În calitate…

- Industria de film si televiziune din Romania ar putea face un progres major prin introducerea de stimulente fiscale de productie care ar concura cu cele din locatiile rivale, precum Ungaria sau Republica Ceha, unde au fost filmate productii internationale, anunta Variety.com.

- Preturile petrolului au atins joi noi niveluri-record, in conditiile in cae traderii se pregatesc pentru reintroducerea de catre Statele Unite a sanctiunilor impotriva Iranului, care este unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din cadrul OPEC, pe o piata in care oferta este deja limitata, relateaza…

- Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA, a depasit luni pragul de 70 de dolari/baril, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014. Pretul contractelor futures cu titei West Texas...