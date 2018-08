Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au avertizat Rusia ca sunt pregatite sa ia masuri militare impotriva Siriei daca președintele Bashar al-Assad va utliza arme chimice pentru a recapata ultima regiune aflata sub controlul rebelilor, au informat patru surse citate de site-ul agenției Bloomberg.Oficialii…

- A izbucnit in presa saptamana trecuta o alta afacere cu iz de PR ce implica SUA și Rusia la nivelul conducatorilor militari ai forțelor armate. O scrisoare secreta, care a scapat in presa la nivelul agenției Reuters din SUA, confirmata ulterior, poate prea repede, de catre partea rusa. Scrisoarea viza…

- Echipa SUA a obtinut cinci medalii de aur si una de argint, iar unul dintre concurenti, James Lin, a obtinut punctajul maxim, 42, cate 7 puncte la fiecare din cele 6 probleme, clasandu-se pe primul loc. Echipa Romaniei a ocupat locul 33, cu o medalie de aur, una de argint, doua de bronz si…

- Cel putin 44 de civili, inclusiv copii, au fost ucisi in provincial Idleb, din nord-vestul Siriei, in cursul unor raiduri atribuite aviatiei militare ruse, care lupta de partea regimului lui Bashar al-Assad, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Dreptului Omului (OSDO), preluat de AFP.

- Intr-un interviu acordat postului de televiziune Russia Today, difuzat joi, Bashar al-Assad afirma, de asemenea, ca o confruntare diecta intre Rusia si Statele Unite a fost evitata in ultimul moment in Siria, unde cele doua mari puteri intervin in acest conflict. „Singura problema care ramane astazi…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad s-a declarat deschis eforturilor de reconciliere in tara sa – devastata de peste sapte ani de razboi -, insa nu a exclus sa recurga la forta contra fortelor kurde sustinute de Statele Unite in vederea recuceririi regiunilor aflate sub controlul acestora, relateaza…