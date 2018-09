Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a avertizat marti ca Statele Unite vor reactiona "rapid si corespunzator" daca regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad recurge la noi atacuri cu arme chimice, informeaza Reuters. Presedintia americana a declarat ca urmareste cu atentie evolutiile din regiunea siriana Idlib, ultima enclava…

- Iranul va depasi sanctiunile recent reimpuse de SUA impotriva Teheranului, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani in cadul unei sedinte parlamentare, spunand ca guvernul sau va invinge orice complot occidental impotriva Republicii Islamice, informeaza Reuters.

- Ahmad Khatami, un cleric senior al Iranului, a avertizat miercuri Statele Unite ca in cazul in care acestea vor ataca Iranul, administratia de la Teheran va ataca la randul sau aliatii Statelor Unite din zona, inclusiv Israelul, relateaza Reuters.

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters.

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Mai multi oficiali de la Teheran au declarat public, marti, ca nu va avea loc un summit iraniano-american, asa cum a propus presedintele Statelor Unite, Donald Trump, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al ministerului iranian de externe, Bahram Qasemi, citat de agentia Fars, a aratat…

- Iranul nu are incredere in SUA in calitate de partener de negociere, a declarat marti la Teheran ministrul de interne iranian, Abdolreza Rahmani Fazli, la o zi dupa ce presedintele Donald Trump s-a oferit sa aiba o intrevedere cu omologul sau iranian Hassan Rouhani, fara conditii in prealabil, relateaza…

- Vladimir Putin a declarat intr-un discurs ca sunt insuficiente convorbirile telefonice intre Moscova si Washington si ca cele doua parti trebuie sa se intalneasca pentru a discuta despre probleme precum acordul nuclear cu Iranul, conflictele din Orientul Mijlociu si tratatele de control al armelor.…