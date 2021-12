Statele Unite au autorizat joi pastilele antivirale ale Merck pentru tratarea Covid-19 Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA a declarat ca medicamentul creat de Merck, care este conceput pentru a introduce erori in codul genetic al virusului, ar putea fi utilizat atunci cand alte tratamente autorizate nu sunt accesibile sau adecvate clinic. Medicamentul, molnupiravir, a fost dezvoltat impreuna cu Ridgeback Biotherapeutics si s-a dovedit ca reduce spitalizarile si decesele cu aproximativ 30% intr-un studiu clinic pe indivizi cu risc ridicat aflati la inceputul bolii. Autorizatia permite utilizarea medicamentului pentru formele usoare si moderate de Covid-19 si, impreuna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Reuters, pastila grupului Merck, Molnupiravir, dezvoltata in parteneriat cu Ridgeback Biotherapeutics, a redus spitalizarile si decesele cu aproximativ 30% intr-un studiu clinic realizat pe voluntari din grupe de mare risc si aflati in faze incipiente ale maladiei COVID-19. Molnupiravir trebuie…

- Pilula impotriva COVID -19 a laboratorului Pfizer a fost autorizata de urgenta miercuri de catre Agentia americana pentru Alimente si Medicamente (FDA), un pas important in lupta impotriva pandemiei care ar putea permite ca milioane de pacienti sa aiba acces la un tratament, relateaza AFP. ”Aceasta…

- Albert Bourla, directorul Pfizer, spune ca pastila anti-COVID dezvoltata de companie va fi eficienta și in cazul pacienților infectați cu varianta Omicron, potrivit Business Insider. „Sunt foarte increzator ca acest medicament funcționeaza pentru toate mutațiile cunoscute, inclusiv pentru Omicron. (…)Dar…

- Pfizer a declarat ca a finalizat depunerea cererii de autorizare a utilizarii de urgenta a medicamentului, Paxlovid, la Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA, inclusiv date din studiul clinic al producatorului de medicamente. Medicamentul oral ar putea fi o noua arma promitatoare in lupta…

- Pfizer a declarat ca pilula sa pentru tratarea Covid-19 s-a dovedit a fi foarte eficienta in prevenirea imbolnavirilor grave in randul persoanelor cu risc, informeaza Antena3 . Un studiu al pilulei antivirale experimentale de la Pfizer Inc (PFE.N) pentru COVID-19 a demonstrat ca medicamentul reduce…

- Experții de la Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite au aprobat recomandarea pentru aprobarea vaccinului anti-coronavirus Pfizer/BioNTech la copii cu varste intre 5 și 11 ani, potrivit BBC . Urmeaza ca vaccinul sa fie autorizat pentru a putea fi administrat, in cateva saptamani.…

- FDA a aprobat recomandarea pentru autorizarea vaccinului Pfizer la copii cu varste intre 5 și 11 ani. Experții de la Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite au aprobat recomandarea pentru aprobarea vaccinului anti-coronavirus Pfizer/BioNTech la copii cu varste intre 5 și 11 ani,…

- Compania farmaceutica americana Merck a anuntat luni ca a depus la Agentia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) o cerere de autorizare in regim de urgenta a medicamentului sau anti-COVID-19 administrat pe cale orala, relateaza CNN și Agerpres. Studiul clinic realizat de Merck cu…