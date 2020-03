Stiri pe aceeasi tema

- Olga Kurylenko, cunoscuta pentru apariția sa intr-unul din filmele din seria cu James Bond, "Quantum of Solace , sufera de o saptamana de Covid-19. Actrița a dezvaluit a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus. Vedeta și-a ținut fanii la curent cu evoluția bolii pe Instagram și a povestit despre…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca va contribui la efortul general de a restrange amploarea epidemiei COVID-19, prin instalarea unui echipament de tip Real Time PCR, in valoare de aproape

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a confirmat existența unui caz de infectare cu coronavirus la un pilot de la compania Tarom."Este adevarat. Avem un pilot de la Tarom infectat cu coronavirus", a declarat pentru Q Magazine ministrul Lucian Bode.Potrivit Romania TV, este vorba despre un copilot…

- O femeie din Statele Unite ale Americii, care s-a vindecat dupa o forma ușoara de coronavirus, a povestit totul despre lupta ei cu COVID-19 – de la felul surprinzator in care s-a infectat, pana la ce a urmat dupa ce a fost depistata pozitiv.

- Potrivit unui articol publicat de echipa lui Zhong in Journal of Medical Virology, aceasta metoda ar permite reducerea considerabila a perioadei de timp pentru diagnosticarea bolii si ar putea fi folosita ca test suplimentar la pacientii care au rezultat negativ la testele de acid nucleic, principalul…

- Compania aeriana Ryanair a fost constrânsa sa anuleze pâna la 25% din zborurile italiene pe distanta scurta între 17 martie si 8 aprilie, drept consecinta a virusului Covid-19, informeaza compania low-cost pe propriul site, potrivit Rador."Toti clientii afectati de anulari…

- Un septuagenar a murit sambata, in regiunea orasului Seattle (Statele Unite), dupa ce a contractat noul coronavirus, informeaza AFP, preluat de Agerpres. Este al doilea deces provocat de Covid-19 in Statele Unite. Primul caz a fost confirmat la New York.

- Primul caz confirmat de coronavirus, in Romania, a fost depistat in județul Gorj, acolo unde italianul infectat a fost in vizita weekendul trecut. Barbatul are 25 de ani și a ajuns in Capitala, la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș. Niciunul dintre membrii familiei sale, cu care a intrat in contact…