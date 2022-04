Statele Unite au amenințat China cu consecințe dacă sprijină Rusia Conducerea chineza trebuie sa aleaga de ce parte se afla in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei și, daca China ajuta Rusia, aceasta va suferi consecințe grave atat din partea Statelor Unite, cat și a altor țari din lumea civilizata.Acest lucru a fost declarat luni in timpul unui briefing la Washington a purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price.„In primul rand, vom continua sa monitorizam indeaproape nivelul de sprijin pe care China il va oferi Rusiei”, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA.Potrivit acestuia, daca China iși asigura aprovizionarea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

