- Bilantul epidemic a ajuns la 202 morti in Statele Unite ale Americii si se inregistreaza peste 12.000 de cazuri de coronavirus.Autoritatile din Statele Unite au raportat in total 202 decese cauzate de coronavirus si 12.296 de cazuri de infectare, informeaza agentia de presa Reuters. Cele…

- Barbatul de 35 de ani, din statul Washington, a declarat ca incearca sa revina la viața normala dupa perioada in care a fost internat in spital. Autoritațile medicale din SUA nu au reușit sa lamureasca de ce și cand a fost eliberat din spital pacientul. Barbatul spune ca a inceput sa se simta rau dupa…

- Coronavirusul a inspaimantat intreaga lume dupa ce intr-un oras din China,Wuhan, au fost depistate mai multe persoane infectate care au murit subit pentru ca nu se cunosc nici sursele si nu exista niciun posibil tratament. La nivelul judetului Vrancea, directorul DSP, medicul Catalin Graur, da asigurari…

- Virusul ucigas din China nu mai este localizat doar in China sau in Asia, ci a devenit o problema la nivel global. Parlamentul European ar trebui sa ia doua masuri de urgenta pentru a limita propagarea virusului, spune un celebru medic roman, care mai ofera si cateva masuri simple de preventie,…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan,a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.

- Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Epidemiilorurmeaza sa anunțe oficial, marți, ca primul caz de coronavirus Wuhan, care faceravagii in China, a fost raportat in Statele Unite, in statul Washington, scrieCNN citand surse. Noul virus, care a fost identificat pentru prima data lunatrecuta…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…