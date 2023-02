Stiri pe aceeasi tema

Guvernul chinez a cerut Rusiei si Ucrainei sa reia dialogul si a respins orice recurgere la arme nucleare, intr-un document in 12 puncte publicat vineri, la un an de la inceperea razboiului, informeaza AFP, ptrivit Agerpres

Vizita in Rusia a unui oficial de rang inalt din China evidentiaza importanta relatiilor dintre cele doua tari, care au avansat pe fondul tensiunilor cu Occidentul si reconfigurarii situatiei geopolitice din cauza conflictului din Ucraina, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, scrie Mediafax.

Guvernul chinez a afirmat luni ca Statele Unite, doborand balonul chinez care survola teritoriul lor, au "afectat serios si deteriorat" relatiile dintre cele doua tari, noteaza AFP.

Administratia de la Beijing a respins, luni, acuzatiile Washingtonului privind furnizarea de sprijin Rusiei pentru invazia militara in Ucraina si a transmis ca Statele Unite sunt responsabile de izbucnirea conflictului militar si de intretinerea acestuia, noteaza Mediafax.

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat vineri ca va continua sa "discute cu Rusia", in ciuda criticilor care se amplifica in jurul sau. De asemenea, presedintele Macron a facut apel la China sa ia atitudine impotriva "razboiului imperialist" al Rusiei in Ucraina, relateaza televiziunea

Guvernul rus a insarcinat autoritatile penitenciare sa construiasca 25 de colonii penale in regiunile anexate din Ucraina inca de la inceputul razboiului, a relatat miercuri monitorul oficial al parlamentului, Parlamentskaia Gazeta, citat de DPA, informeaza Agerpres.

Anturajul președintelui rus Vladimir Putin il dezinformeaza sistematic despre situația de pe front din Ucraina, incercand sa nu-i spuna vești proaste, conform The Wall Street Journal.

Statele Unite il indeamna ironic pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca realitatea Razboiului rus in Ucraina si sa-si retraga trupele, dupa ce liderul de la Kremlin a folosit cuvantul "razboi" - interzis in Rusia - intr-o conferinta de presa, relateaza AFP, scrie news.ro.