- Statele Unite(SUA) au aprobat vanzarea de avioane de lupta F-35 catre Coreea de Sud, un contract in valoare de 5,06 miliarde de dolari, in pline tensiuni cu Coreea de Nord, a anuntat miercuri Departamentul de Stat, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. Contractul, notificat Congresului, prevede vanzarea…

- Statele Unite au emis aproximativ 34.000 de vize speciale pentru afganii care si-au riscat viata lucrand cu diverse agentii americane de la preluarea mandatului de presedinte al SUA de catre Joe Biden, in 2021, informeaza sambata DPA, transmite AGERPRES . Potrivit ambasadei SUA in Afganistan, institutie…

- Statele Unite au aprobat vanzarea de catre Israel a sistemului de aparare antiracheta Arrow 3 catre Germania, Departamentul de Stat i-a notificat pe ministrul apararii, Yoav Gallant, pe directorul general al Ministerului Apararii, Eyal Zamir, și pe directorul Direcției de cercetare și dezvoltare in…

- Statele Unite trimit in Golful Persic un distrugator si avioane de vanatoare F-16 si F-35 pentru a descuraja Iranul de la arestarea unor nave comerciale, a anuntat luni o purtatoare de cuvant a Pentagonului, citata de Reuters si AFP.

- Departamentul american al Apararii a confirmat ca Ucraina a primit deja muniții cu dispersie din Washington. Acest lucru a fost declarat de directorul de operațiuni al Statului Major Intrunit, generalul-locotenent Douglas Sims, relateaza CNN, potrivit Meduza.Pe 13 iulie, comandantul grupului Tavria…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat vineri potentiala vanzare de echipamente si servicii catre Romania pentru modernizarea a 32 de avioane F-16, intr-o tranzactie evaluata la 105 milioane de dolari, a anuntat vineri Pentagonul. Contractantul principal va fi Lockheed Martin, a precizat…

- Avioane cisterne s-au luptat cu incendiile care ardeau in apropiere de Scottsdale, Arizona, saptamana aceasta, presa locala raportand ca 2.500 de acri sunt in flacari, iar aproximativ 1.000 de oameni au fost forțați sa fuga, potrivit Reuters. Incendiul, numit „focul de diamant”, este al noualea in cinci…