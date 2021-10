28 de milioane de copii sunt eligibili, dar mulți parinți vor trebui convinși. Statele Unite au autorizat vaccinul Pfizer-BioNTech pentru aceasta categorie de varsta, deschizand calea pentru lansarea iminenta a unei noi etape majore a campaniei de imunizare in randul minorilor. Aceasta autorizație de urgența de la Agenția SUA pentru Medicamente (FDA) a fost acordata […] The post Statele Unite aproba vaccinul Pfizer pentru copiii de 5-11 ani first appeared on Ziarul National .