- Ucraina a cerut in mod repetat avioanele de lupta de fabricatie americana F-16 pentru a o ajuta sa contracareze superioritatea aeriana a rusilor, noteaza news.ro.Washingtonul a dat asigurari, in mod oficial, Danemarcei si Tarilor de Jos ca Statele Unite va grabi aprobarea cererilor de transfer, ca…

- Ucraina nu va putea opera in acest an avioane de lupta F-16 construite in SUA, a declarat miercuri seara, la televiziunea nationala, purtatorul de cuvant al fortelor aeriene, Iuri Ihnat, relateaza Reuters, conform news.ro.„Este deja evident ca nu vom putea apara Ucraina cu avioane de lupta F-16 in…

- Israelul a aprobat achiziționarea unei a treia escadrile de avioane de lupta F-35 intr-un acord in valoare de 3 miliarde de dolari, a anunțat duminica Ministerul Apararii, citat de Reuters. Cele 25 de avioane suplimentare fabricate de Lockheed Martin (LMT.N) vor aduce numarul de avioane F-35 din forțele…

- Rusia considera ca toate țarile care au impus sancțiuni dupa declanșarea razboiului din Ucraina sunt „neprietenoase”, relateaza Reuters, iar un proiect de lege depus de Partidul Liberal Democrat, formațiune ultranaționalista de la Moscova, vrea sa interzica temporar intrarea rudelor oficialilor ruși…

- Tranzacția fusese anunțata in luna noiembrie a anului trecut, pentru suma de 388 de milioane de euro. Vanzarea va intari și moderniza apararea unei națiuni aliate ce are Ucraina ca vecin, a remarcat ministrul norvegian al apararii, Bjørn Arild Gram, intr-un comunicat. Dupa ieșirea din serviciu a aeronavelor…

- Minele smulse din radacini și impraștiate de apele care se revarsa in aval de la barajul Kahovka, care s-a rupt, in zone intinse din sudul Ucrainei, pot reprezenta un pericol grav pentru civili in urmatoarele decenii, avertizeaza Crucea Roșie, conform stiripesurse.ro . „ In trecut știam unde sunt pericolele.…

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a declarat ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…

