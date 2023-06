Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi parlamentari PSD au depus, la Parlament, un proiect de lege de reglementare a sectorului carnii, propunand, intre altele, interzicerea comercializarii pe piata interna a carnii sintetice obtinuta in laborator din celulele de la animale, iar operatorii economici sa fie obligati sa includa pe…

- Americanul Daniel Ellsberg, care in 1971 a dezvaluit documente confidentiale privind planificarea razboiului din Vietnam, "Pentagon Papers", a murit, vineri, la varsta de 92 de ani, relateaza AFP. Avertizorul care a contribuit la schimbarea modului in care opinia publica americana a privit conflictul…

- Statele Unite ale Americii au transferat Ucrainei, pentru prima data, bani confiscați de la un oligarh rus, urmand ca alte sume provenind din surse similare sa fie acordate guvernului de la Kiev, a anunțat procurorul general al SUA, Merrick Garland. Acesta a autorizat in luna febriarie ca suma de 5,3…

- Cateva sute de cetațeni americani au parasit deja Sudanul pe uscat, pe mare sau pe calea aerului, a declarat vineri, 28 aprilie, purtatorul de cuvant adjunct al Departamentului de Stat, Vedant Patel. Mai puțin de 5.000 de persoane au solicitat informații suplimentare de la Departamentul de Stat, și…

- Dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența și secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, incepe astazi, 10 aprilie, o vizita in Statele Unite ale Americii, transmite Ambasada Romaniei in Statele Unite.Demnitarul va avea o serie de intalniri la Washington cu…

- Acest lucru inseamna ca bolile de inima ar putea sa se dezvolte mai devreme in viata, dar sa ramana ascunse, potrivit unui studiu efectuat pe mai mult de 9.000 de persoane din Danemarca si publicat in Annals of Internal Medicine. S-a constatat ca aproape jumatate dintre participantii la studiu prezentau…