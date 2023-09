Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Coreea de Nord negociaza acorduri de arme pe fondul razboiului din Ucraina, potrivit afirmatiilor facute miercuri, 30 august, de administratia americana, informeaza Agerpres . ”Negocierile privind arme dintre Rusia si Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) avanseaza in mod activ”, a declarat…

- Serviciile de securitate ucrainene (SBU) au furnizat CNN imagini exclusive care arata momentul in care, in luna iulie, au folosit o drona maritima experimentala, botezata „Sea Baby” pentru a ataca podul Kerci din Crimeea, cunoscut si ca podul lui Putin , care face legatura intre peninsula ucraineana…

- Moscova a reiterat luni, 7 august, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, ca doar capitularea Kievului va pune capat ofensivei ruse din Ucraina, mesajul venind la doua zile dupa reuniunea din Arabia Saudita asupra razboiului, care nu a dus la vreun progres in solutionarea acestuia,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, anunta ca au avut o convorbire telefonica despre summitul NATO din aceasta saptamana si despre campania de contraofensiva a Kievului pentru a recupera teritoriile luate de Rusia, informeaza Reuters."Am…

- Marea Britanie a introdus o noua legislație care permite ca sancțiunile rusești sa ramana in vigoare pana cand Moscova platește compensații Kievului, a declarat luni, intr-un comunicat de presa, Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO), transmite CNN . De asemenea, noua legislație…

- Iranul furnizeaza Rusiei materiale pentru construirea unei fabrici de drone la est de Moscova, in timp ce Kremlinul cauta sa se asigure de o aprovizionare constanta cu armament pentru invazia sa in curs in Ucraina, potrivit unei concluzii a serviciilor de informații americane publicate vineri de Casa…

- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu anunta ca trupele ruse au respins joi o ofensiva ucraineana in regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, in contextul in care Kievul se declara pregatit sa lanseze un asalt cu scopul de a recuceri teritoriul ucrainean ocupat de Moscova, insa Ucraina ar fi pierdut…

- Fortele ucrainene au avansat in ultimele 24 de ore intre 200 si 1.100 de metri pe mai multe portiuni ale frontului din Bahmut (Donetk), a anuntat miercuri ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar, insistand ca Kievul a trecut la actiuni ofensive in zona acestui oras din estul Ucrainei,…