Stiri pe aceeasi tema

Statele Unite vor anunta vineri un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina, in valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, si care consta in principal in munitie, au declarat doi oficiali si o persoana familiara cu subiectul, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

Statele Unite furnizeaza un nou pachet de ajutor militar Ucrainei in valoare de 2,175 miliarde de dolari. Acesta va include rachete care vor putea, practic, dubla raza de actiune a fortei de lovire ucrainene impotriva rusilor și unitați de tragere de aparare antiaeriana HAWK, precum și alte muniții

Statele Unite au anunțat, joi, un nou pachet de asistența militara pentru Ucraina, evaluat la 2,5 miliarde de dolari, inclusiv sute de vehicule blindate și sprijin pentru apararea aeriana a Ucrainei, scrie Rador.

"Avatar: The Way of Water" a obtinut 17 milioane de dolari din incasarile la casele de bilete dupa prima zi pe marile ecrane din Statele Unite si Canada, a anuntat distribuitorul peliculei, compania Walt Disney, transmite vineri Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 290. Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a avertizat, vineri, asupra riscurilor extinderii razboiului din Ucraina, subliniind ca Occidentul depune eforturi pentru evitarea unui conflict militar intre NA