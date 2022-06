Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden a anuntat, joi dupa-amiaza, noi sanctiuni impotriva Rusiei, vizand oficiali guvernamentali de la Moscova, oligarhi si companii din industria de aparare, in cadrul eforturilor de intensificare a presiunilor pentru oprirea invazie

- Australia a impus noi sancțiuni impotriva a inca 110 politicieni și persoane fizice din Rusia, incercand sa pedepseasca Moscova pentru recunoașterea independenței a doua regiuni controlate de Rusia in Ucraina, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite au „informații foarte credibile”, conform carora Rusia va incerca sa anexeze regiunile separatiste din estul Ucrainei la mijlocul lunii mai. Conform acestora, ar exista și planuri pentru crearea unei „republici populare” și la Herson, pentru o eventuala anexare, de asemenea, la Rusia.…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite vor interzice accesul navelor rusești in porturile americane, in incercarea de a izola și mai mult Moscova pe fondul invaziei sale in Ucraina, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite au anunțat cea mai recenta runda de sancțiuni care vizeaza Rusia din cauza razboiului din Ucraina, de data aceasta vizand o banca comerciala cheie și "o rețea globala de peste 40 de persoane și entitați conduse de oligarhul rus Konstantin Malofeyev", scrie CNN. Fii la curent…

- Statele Unite au anuntat, miercuri, o noua runda de sanctiuni impotriva Rusiei ca urmare a razboiului declansat in Ucraina. O banca comerciala rusa, „o retea globala de peste 40 de persoane si entitati conduse de oligarhul rus vizat de SUA, Konstantin Malofeev”, industria criptomonedelor, precum si…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la o reuniune de coordonare, in format videoconferinta, organizata de presedintele Consiliului European, Charles Michel, in pregatirea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, din 24 si 25 martie, la care va participa si

- Presedintele Vladimir Putin a vorbit in cadrul unei sedinte de guvern difuzata pe canalul de stiri Rossiya 24, controlat de stat, si i-a avertizat pe cei care se opun actiunilor Rusiei in Ucraina ”sa nu agraveze situatia” prin impunerea unor sanctiuni suplimentare asupra tarii sale.